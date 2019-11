Trenord, caccia al biglietto

Simona Romanò

Cercansi biglietti Trenord disperatamente. Per chi viaggia nelle tratte della Città Metropolitana e della provincia di Monza-Brianza (ovvero quelle coinvolte dalla riforma del sistema tariffario integrato-Stibm) acquistare i ticket e gli abbonamenti può diventare un'Odissea. Ma guai a salire sul treno senza titolo di viaggio, perché la multa da 42,5 euro è quasi assicurata. «I canali comuni di vendita sono paralizzati», denuncia Dario Balotta, esponente di Europa Verde. Può capitare che un viaggiatore, sprovvisto di abbonamento, si ritrovi a fare il ticket all'ultimo momento: o perché passeggero occasionale o perché non ha ancora comprato il rinnovo del mensile. Ecco che se arriva fuori tempo massimo per edicole e biglietterie rimane a bocca asciutta. Cosa succede? «Trenord da oltre un mese non vende né biglietti né abbonamenti sui canali online e alle macchinette automatiche perché è in corso l'aggiornamento delle nuove tariffe», spiega Balotta. «E neppure a bordo del treno per un assurdo ordine di servizio». E se prima il capotreno poteva emettere il tagliando, con un sovrapprezzo di 4,50 euro, ora la normativa è cambiata: niente ticket sui convogli e anche i clienti più scrupolosi non possono regolarizzarsi. Quindi? «Bisogna rivolgersi solo alla rivendite, ovviamente nelle stazioni dove ci sono e quando sono aperte», prosegue Balotta. «Peccato che le biglietterie da anni siano quasi tutte chiuse e la sera anche le edicole non sono aperte. Se si parte da Rho alle 21 per Milano, per esempio, non c'è modo di comprare il biglietto». Per Balotta, oltre «alla beffa per i viaggiatori, c'è un enorme mancato ricavo da parte di Trenord». L'ira dei pendolari si fa sentire sulle pagine facebook dei comitati. «Inaccettabile, altro che progredita Lombardia», è uno dei messaggi più morbidi. Trenord replica che «sul treno si deve salire con il ticket come in tram, metrò, bus» e precisa che si contano «480 punti vendita esterne alla stazioni e 56 biglietterie».

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA