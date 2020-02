Treno, maxi gru per i vagoni

Valeria Golinelli

Un giorno di lavoro. Tanto ci è voluto per rimuovere dai binari dell'Alta Velocità le prime due carrozze del Frecciarossa 1000, deragliato undici giorni fa a Ospedaletto Lodigiano uccidendo i due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo e ferendo 31 passeggeri.

L'operazione è iniziata ieri alle 8. Manovra delicatissima, che ha richiesto una procedura complessa, durata diverse ore. Due le maxi-gru impiegate che hanno sollevato con bracci meccanici i vagoni imbragati con cavi di acciaio. Per consentire le operazioni sono stati spostati i tralicci dell'alta tensione. Intorno alle 15.30 è stato sollevato per decine di metri e spostato il primo vagone che, dopo il deragliamento si era girato sul fianco. La carrozza, agganciata in testa e in coda, è stata dapprima raddrizzata e sollevata dai binari, poi è stata adagiata su un rimorchio adatto al trasporto eccezionale. Un'ora dopo è stato sollevato e spostato anche il secondo vagone. I due convogli rimangono nel piazzale del cantiere e oggi si riprenderà con la rimozione delle altre cinque carrozze. Proprio per questo, sul retro dell'area, è stato creato un deposito dove verranno posizionati, uno dopo l'altro, i convogli mentre si inizierà a rimuoverli solo dopo che tutti saranno stati portati via dalla linea.

A presidiare il cantiere c'erano polizia, carabinieri e finanza. La polizia stradale è stata impiegata per evitare rallentamenti dovuti ai curiosi che in questi giorni si sono fermati per dare un'occhiata ai vagoni. Sul deragliamento la procura di Lodi continua le indagini. Nell'inchiesta, che non ha sinora escluso l'errore umano, risultano indagati 5 operai della manutenzione per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni, l'azienda Rfi per responsabilità amministrativa degli enti nei confronti dei propri dipendenti e l'ad di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, dopo che è emerso che un componente dello scambio, l'attuatore, probabilmente era difettoso.

Ancora difficile ipotizzare quando l'Alta Velocità sarà ripristinata.

Lunedì 17 Febbraio 2020

