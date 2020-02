Treno, indagata anche Rfi

Vittoria Golinelli

C'è anche la società Rete ferroviaria italiana (Rfi) tra gli indagati per il deragliamento del Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano di giovedì scorso che ha causato la morte di due ferrovieri e il ferimento di una trentina di passeggeri. Rfi è stata iscritta nel registro degli indagati dai magistrati della Procura di Lodi Domenico Chiaro e Giulia Aragno per l'ipotesi di illecito amministrativo in base alla legge 231 del 2001, che regola la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai dipendenti. «Si tratta di un passaggio quasi automatico», ha precisato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro. «Non è indagata in nessun modo per ipotesi penale: allo stato attuale non emerge niente».

Nell'inchiesta aperta per omicidio colposo, lesioni plurime e disastro ferroviario, sono indagati anche quattro operai e il caposquadra, che la notte precedente il disastro ferroviario erano intervenuti sulla linea. Avevano lavorato in corrispondenza di uno scambio che gli inquirenti hanno trovato aperto verso un binario morto e che avrebbe quindi innescato il deragliamento del treno, che in quel punto viaggiava a 290 chilometri orari.

Proprio quello scambio è al centro anche della perizia che la Procura ha affidato agli ingegneri Roberto Lucani e Fabrizio D'Errico, gli stessi consulenti dell'incidente di Pioltello di due anni fa. A loro toccherà redigere la relazione che dovrà stabilire l'esatta posizione in cui si trovava lo scambio e se i lavori di manutenzione eseguiti dagli operai siano stati fatti correttamente oppure, come ipotizza la Procura di Lodi «non in modo adeguato». Nel corso di un lungo interrogatorio di sabato i 5 avevano spiegato che solo due di loro avevano materialmente lavorato allo scambio, sostituendo l'attuatore, il meccanismo che lo comanda. Ma avevano ribadito di aver lasciato i binari nella posizione corretta.

Intanto l'area del disastro rimane sequestrata almeno fino a mercoledì prossimo. Poi, dal dissequestro in poi, si potrà pensare alla rimozione del treno.

