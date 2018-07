Treno deragliato, i periti: il giunto era lì da 12 anni

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per 12 anni ha sopportato il passaggio di oltre 500 treni al giorno, tra cui molti ad Alta Velocità. Il giunto che il 25 gennaio scorso, poco lontano della stazione di Pioltello, ha ceduto al passaggio del treno regionale 10452, facendolo deragliare, è stato realizzato nel 2004 nella fabbrica di Rete ferroviaria italiana di Pontedera. Solo due anni dopo, nel 2006, il pezzo è stato messo in opera per poi rompersi di netto 12 anni più tardi e provocare il disastro ferroviario nel quale sono morte tre passeggere e una cinquantina di viaggiatori sono rimasti feriti.A provocare quello schianto, per gli inquirenti, potrebbero essere state proprio il tempo in cui il pezzo ha subito sollecitazioni eccessive, amplificate dal fatto che sotto il binario era stata messa una zeppa di lego per sostenerlo. È stata la stessa Rfi a ricostruire la storia di quel giunto già deteriorato che, cedendo, ha fatto uscire il convoglio dai binari, dopo essere stata invitata dai pm a chiarire il mistero relativo alla sua provenienza. La procura ha indagato per disastro ferroviario colposo e altri reati due manager e quattro tecnici di Rfi e due manager di Trenord, oltre alle due società.Proprio il giunto è stato al centro degli accertamenti eseguiti ieri, alla presenza di tutte le parti, negli uffici della Polfer e il prossimo 19 settembre l'attività proseguirà con l'analisi di un pezzo gemello in buon condizioni da comparare con quello in cattivo stato.(A.CAl.)riproduzione riservata ®