Trenitalia, scalata a Trenord

Simona RomanòLa proposta è ricca e articolata: 161 nuovi treni Rock e Pop entro il 2022; un imponente piano di investimenti da un miliardo e 600 mila euro; garanzie su maggiore puntualità e pulizia. Tutto ciò in cambio dell'1% di Trenord, che darebbe la maggioranza a Trenitalia. È l'offerta dell'azienda, che punta alla mini scalata di Trenord. Ieri Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ha presentato ufficialmente alla Regione Lombardia il Piano Aziendale per migliorare il trasporto su rotaie: «Sul tavolo - ha spiegato - ci sono nuovi convogli, con tre anni di anticipo rispetto a quanto previsto, e la conseguente riduzione dell'età media dei mezzi, dai 20 anni di oggi ai 10 nel 2022». E ancora: «Il miglioramento della puntualità del 12,5% entro il 2021 e il dimezzamento delle cancellazioni dei treni che porterà all'aumento del 6% della soddisfazione del viaggio nel suo complesso, fra puntualità, pulizia, comfort e sicurezza», perché i treni avranno a bordo telecamere della videosorveglianza a circuito chiuso che diffonderebbero in diretta le immagini alla centrale operativa.Come contropartita Trenitalia chiede il trasferimento per un tempo definito, ma non ancora stabilito, dell'1% del capitale sociale di Trenord ora detenuto dalla Regione, così da raggiungere il 51%. Con la nuova governance Trenitalia gestirebbe la società e la Regione vigilerebbe sulla qualità del servizio.La decisione ora spetta al Pirellone con il governatore Attilio Fontana che ha chiesto «qualche settimana di tempo». La scelta non è facile. A invogliare la Regione sono i nuovi treni che andrebbero incontro alle esigenze dei pendolari, sempre sul piede di guerra proprio per i convogli vetusti.riproduzione riservata ®