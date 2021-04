Treni, un venerdì di disagi

Treni regionali a rischio domani per lo sciopero di otto ore (dalle 9 alle 16,59) indetto dall'Orsa per chiedere «l'immediata vaccinazione anti Covid per tutti i dipendenti». Il sindacato, fa sapere, che non fermerà però i mezzi Atm: bus, tram e metro viaggeranno regolarmente «in considerazione degli ultimi scioperi che hanno gravato sui cittadini» in un momento di difficoltà.

I disagi, invece, coinvolgeranno i pendolari Trenord: sono infatti possibili ritardi e cancellazioni nella circolazione ferroviaria. Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei convogli, questi potranno essere sostituiti con dei bus, come tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus da via Paleocapa 1). Per ulteriori informazioni in tempo reale consultare www.trenord.it.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

