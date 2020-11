Treni e bus, lockdown dei trasporti

Ancora una giornata con possibili disagi per i viaggiatori del trasporto pubblico. Domani, dalle 18 alle 22, andrà in scena l'agitazione indetta da Confial, Stas, Usb e Cambia-menti che rischia di bloccare per 4 ore tram, autobus e metrò.

Motivi dello sciopero, dicono dalla segreteria Confial, «la richiesta disattesa di più sicurezza del personale, più volte vittima di aggressioni; nonché chiarimenti, non ricevuti, sulla pulizia anti-Covid degli ambienti di lavoro». Per quanto concerne invece lo stop dei treni, Trenord avvisa in nota che «è previsto uno sciopero dalle 11 alle 14,59, proclamato dall'Usb, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale di FerrovieNord». Per informazioni su ritardi o cancellazioni gli utenti possono consultare i siti Atm e Trenord, aggiornati in tempo reale.(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

