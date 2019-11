Treni caos per un fulmine

Giammarco Oberto

«Dieci anni che faccio il pendolare ma questa è nuova anche per me», è il messaggio su Twitter di un passeggero. La novità nella vecchia storia dei disagi seriali di Trenord questa volta è una tempesta di fulmini. Capace di mandare in tilt l'intera rete, con corse sospese e ritardi a effetto domino fino a 100 minuti anche sulla linea ad Alta velocità Milano-Bologna.

Ieri alle 6,30 una folgore ha colpito il locomotore del convoglio Trenord 2647 sulla linea Milano-Piacenza, all'altezza di Tavazzano, infrangendo il parabrezza e bruciando i sistemi elettrici. Il treno è stato scortato fino alla stazione di Tavazzano, dove i pendolari hanno finalmente potuto prendere un altro convoglio. Ma lo stop ha causato disagi e ritardi a cascata, anche per le Frecce e gli Italo, costretti ad attendere a Rogoredo che la situazione sulla linea nel Lodigiano si sbloccasse. Risultato, ritardi medi di 100 minuti, con punte di 150.

I fulmini hanno causato guasti alle infrastrutture aeree tra Rogoredo e Tavazzano. Sulla linea il traffico si è completamente paralizzato per più di un'ora, con centinaia e centinaia di pendolari prigionieri dei convogli bloccati.

Disagi anche nel Pavese, per un guasto nella stazione di Vigevano, dove si è abbattuta una violenta grandinata, nel Lecchese e sulla linea del Malpensa Express in partenza dall'aeroporto per Centrale e Cadorna, a causa di un guasto a Lonate Pozzolo. In difficoltà anche la Bergamo-Brescia. In tutta la Lombardia sono state almeno 17 l linee - tra regionali e suburbane - andate in tilt. In tutti i casi segnalati, Rete ferroviaria italiana ha precisato che a causare i guasti alle linee sono stati i fulmini. Ancora verso le 12 si segnalavano rallentamenti: anche per entrare in Stazione Centrale i treni dell'Alta Velocità provenienti dal Piemonte e dal Veneto hanno atteso fino a 30 minuti lo smaltimento del traffico ferroviario.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

