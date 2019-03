Tredici anni dall'ultimo disco. Troppi, per definirli una pausa. Ma quando le cose non hanno più l'afflato migliore, allora meglio lasciarle decantare. È quello che hanno fatto i Delta V, al secolo Carlo Bertotti, Flavio Ferri e la nuova cantante Marti (Martina Albertini, 30 anni), gruppo pop degli anni Novanta che dopo un lungo stop stasera è sul palco dei Magazzini Generali, con un'anteprima del tour per presentare il nuovo album Heimat, uscito a gennaio. Un ritorno, non una reunion. I primi a dirlo erano stati loro, alla presentazione del nuovo lavoro. «Reunion sa tanto di ritorno per soldi». I Delta V invece si sono presi la libertà di lasciare in stand by la loro musica fino a che il desiderio li ha spinti a tornare insieme. Così, ecco Heimat, l'album col titolo che in tedesco significa casa, luogo degli affetti. I Delta V l'hanno preso come canovaccio per raccontare l'adolescenza, i ricordi, il passaggio all'età adulta, e anche l'arrivo di Marti. In scaletta anche vecchie hit come Un'estate fa e Se telefonando.

Magazzini Generali. Via Pietrasanta 14. Ore 21 - 17 euro.

