Tredicenne investito in bici: è grave

Drammatico investimento ieri pomeriggio a Cesano Boscone. Un ragazzino di 13 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali davanti alla scuola media Leonardo da Vinci in via Amerigo Vespucci 9. Alla guida della Peugeot 208 che l'ha preso in pieno c'era un pensionato di 72 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso.All'arrivo dell'ambulanza il ragazzino era sveglio, ma è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale San Carlo per una tac: ha riportato un lieve sfondamento della teca cranica, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Cesano Boscone. Ai militari il pensionato ha detto di non aver visto il ragazzino in bici perché accecato dai raggi del sole.