Tre volontari del dormitorio multati dopo il turno: «È assembramento»

Stavano attraversando il parco Forlanini per prendere l'autobus e andare a casa dopo aver servito pasti alla mensa nel dormitorio per i senza tetto allestito nel centro sportivo Saini, ma sono incappati in un controllo dei carabinieri. E, nonostante l'autocertificazione, multati: 280 euro a testa, con tanto di contestazione per assembramento.

Protagonisti tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni che venerdì scorso poco dopo le 21 stavano attraversando il parco Forlanini per raggiungere la fermata del bus 73. «Avevamo tutti e tre la mascherina e stavamo a distanza di sicurezza - racconta all'Ansa Filippo, uno dei tre - già altre volte la polizia locale e i carabinieri ci hanno fermato, ma è sempre bastato spiegare che diamo una mano come volontari in via Corelli. Non ci hanno mai chiesto neanche l'autocertificazione». Invece la sera del 24 aprile è andata diversamente. I tre ragazzi, che stavano camminando per raggiungere le fermata distanti l'uno vengono fermati da due militari dell'Arma, poi raggiunti da altri due colleghi. Inflessibili, hanno staccato i verbali. «Ci hanno contestato anche l'assembramento: la multa è di 280 euro a testa, quasi 500 se non paghiamo entro 60 giorni». I tre hanno già impugnato il verbale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

