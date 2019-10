Tre Valli: trionfa Roglic, Nibali sbaglia strada nel finale!

VARESE - Ennesimo trionfo in un 2019 fantastico per Primoz Roglic. Dopo aver vinto UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, Vuelta di Spagna e Giro dell'Emilia, nonché essere giunto terzo al Giro d'Italia, lo sloveno si è imposto nella Tre Valli Varesine, precedendo sul traguardo di Via Sacco a Varese Giovanni Visconti, che si è invece aggiudicato il Trittico Regione Lombardia, classifica combinata con Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, disputate a settembre.

«A volte mi stringo la mano da solo», ha detto il 36enne indomito ex campione tricolore, già proiettato verso le ultime gare stagionali. Oggi la Milano-Torino con finale a Superga, domani il Giro del Piemonte con arrivo al Santuario di Oropa. E soprattutto, sabato, il Giro di Lombardia con traguardo a Como. La Classica Monumento che fa gola ai big: a Roglic, ma anche a Vincenzo Nibali.

Ieri lo Squalo dello Stretto, a 12 km dalla conclusione, è rimasto vittima di un clamoroso errore di percorso insieme ad altri corridori (tra cui Ulissi, Theuns, Formolo e Mollema), mentre erano all'inseguimento del battistrada spagnolo Luis Leon Sanchez.

Deviazione indotta da una moto in corsa e frittata fatta!(M.Sar.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA