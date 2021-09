Tre trombe d'aria sulla Lombardia

Bombe d'acqua, smottamenti, trombe d'aria, allagamenti, danni. Il maltempo non dà tregua alla Lombardia. La zona più colpita è stata ancora una volta quella di Varese. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per liberare persone bloccate o circondate dall'acqua: in un hotel sono stati liberati 75 ospiti. Allarme anche tra Gallarate e Busto Arsizio. La statale Gallaratese è stata invasa da fango e detriti per uno smottamento. Corte Palasio, nel Lodigiano, è stato sferzato da una tromba d'aria. Un'altra si è abbattuta sulla Bassa Bresciana, un'altra ancora su Marzano, nel Pavese. In tutti i casi tetti, scoperchiati e danni, ma per fortuna nessun ferito. A Canegrate, nel Milanese, il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

