Tre rapine tra maggio e settembre ma l'ipotesi è che possano averne commesse altre. I baby rapinatori sono un 17enne incensurato e un 18enne, minorenne all'epoca dei fatti.

Le indagini sono iniziate nel maggio 2020, quando alcuni minorenni si sono presentati dai carabinieri con i genitori per denunciare una violenta rapina avvenuta nel parco di largo Marinai d'Italia. Botte e minacce per portar via cuffie auricolari, cellulari, occhiali griffati e un cappellino. Il secondo episodio è a giugno, la vittima è un 15enne aggredito mentre passeggiava ai giardini di piazza Grandi. Agli investigatori ha raccontato di essere stato afferrato per il collo e preso a schiaffi per consegnare il cellulare e i pochi contanti. L'ultimo colpo a settembre ai danni di una coppia di 25enni minacciata con un coltello. Ora sono finiti in cella. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

