Tre rapine in un solo giorno sui treni, presi due 19enni

Due diciannovenni, ritenuti responsabili di tre rapine avvenute in rapida successione il 24 agosto scorso sui treni tra le stazioni lombarde di Cesano Maderno e Milano Affori, son stati arrestati dalla Polfer.

Dalle indagini degli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer è emerso che i due prima avvicinavano con una scusa le vittime, solitamente loro coetanei, a bordo dei treni o nella stazione di Affori, poi li minacciavano anche utilizzando un coltello, avvalendosi della complicità di un terzo giovane tuttora ricercato. Quindi si facevano consegnare lo smartphone con il pin oppure il portafogli. In quella giornata hanno colpito tre volte, in rapida successione.

A seguito delle denunce delle vittime, gli agenti della Polfer hanno avviato l'indagine. Con un lavoro certosino di visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza nelle stazioni e sui convogli sono riusciti a identificare i responsabili e eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari di Monza.

