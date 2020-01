Tre papà per un bimbo posson bastare

Ferruccio Gattuso

«Ci sono commedie che vivono sulla battuta in sé, e altre che, dietro di essa, cercano qualcosa da dire». Roberto Marafante, autore e regista di Uno di voi (al Teatro Martinitt da questa sera al 26 gennaio) insegue questo secondo tipo di commedia. Una donna, tre uomini: tutti amici dall'università, per la donna trattasi di un fidanzato, un ex e un fratello minore del fidanzato, da sempre invaghito di lei. Credeteci o meno, finiranno tutti sotto le lenzuola. A turno, però. Situazione scabrosa e esilarante. Lei rimane incinta, però. Chi è il padre? «L'idea mi è venuta leggendo una storia vera da un trafiletto di giornale», spiega Marafante «e difatti i riferimenti all'attualità sono ben presenti». Con Mirko Corradini, Andrea Deanesi, Giuliano Comin, Maria Giulia Scarcella. Tutto si svolge tra un appartamento, luogo dell'amore, e il laboratorio per l'analisi del Dna. «Oggi cinema e teatro inseguono spesso il punto di vista femminile, questa è una storia di osservazione del maschio, di come reagisce alle pressioni del destino».

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

