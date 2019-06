Tre palchi per 72 ore di musica, oltre 70 artisti, 15mila biglietti. Sono i numeri dell'edizione 2019 di Nameless Festival, al via da oggi e fino a domenica. In scena il meglio dell'hip hop e della musica elettronica, con un occhio al rispetto ambientale. Gli artisti si ritrovano a Barzio, paesino gioiello della Valsassina, in provincia di Lecco. Oggi la scaletta prevede tra gli altri Don Diablo, Achille Lauro, Luché, Cassius, Lost Frequencies. Domani sarà la volta Alison Wonderland, Gud Vibrations, Carl Brave, Ex-Otago, Sandy Rivera. Domenica 9 giugno ci saranno Capoplaza, Dark Polo Gang e Nitro. Per l'elettronica la star più attesa è Steve Aoki, sempre domenica.

Dal 7 al 9 giugno. Nameless Festival. Barzio (Lecco). Programma e costo dei biglietti sul sito namelessmusicfestival.com. (P.Pas.)

Venerdì 7 Giugno 2019

