Tre mesi di musica, danza, cinema, arti visive e attività per bambini e ragazzi (novità 2021) per conoscere o riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Fino al 30 settembre è di scena Vapore d'estate, programmazione estiva della Fabbrica del Vapore che coinvolge dieci laboratori attualmente residenti nel cuore di Chinatown. La sezione Kids fino al 23 luglio propone una serie di attività artistiche e musicali rivolta a diverse fasce d'età: dall'asilo all'adolescenza. La struttura portante è formata dai campus musicali per bimbi dai 5 agli 11 anni, con workshop artistici, laboratori teatrali. Per gli adolescenti e i ragazzi un corso su come scrivere, produrre e realizzare musica.

Fino al 30 settembre. Fabbrica del Vapore. Via Procaccini, 4. Orari e prezzi vari. Programma e costi vaporedistrict.org.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

