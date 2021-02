Tre ko in 40 giorni fanno una prova di crisi? Pioli dice no

Luca Uccello

Tre sconfitte in quaranta giorni per il Milan, che da ieri sera non è più al comando della serie A. Per la prima volta in questa stagione, complice la vittoria dell'Inter (3-1) sulla Lazio.

Juventus, Atalanta e sabato sera Spezia, tre ko, appunto. Uno diverso dall'altro ma con lo stesso effetto: scatenare una reazione d'orgoglio. È quella che vuole ancora Stefano Pioli («Sapremo rialzarsi in fretta») nei quindi giorni forse più importanti della stagione. Si comincia giovedì con la Stella Rossa, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Quindi si prosegue con il derby da primato con l'Inter a San Siro domenica, poi ancora Europa League e poi la Roma.

Insomma, 15 giorni di fuoco, da dentro o fuori, che possono confermare o mettere seriamente in discussione la stagione del Diavolo. La squadra di Pioli è chiamata a rispondere presente, a non buttare via niente. Ci vuole testa e cuore, quello che è mancato a La Spezia e pure contro l'Atalanta, due squadre che giocano a calcio, che sono riuscite a far fare una brutta figura al Milan dei record. Non è da tutti, intendiamoci.

Pioli ha capito la lezione, la squadra anche. Tanto che capitan Romagnoli sabato nette ha suonato la carica: «Ora dobbiamo reagire immediatamente. Siamo il Milan». Tuttavia i numeri del Picco sono impietosi e non certo da Milan. Uno su tutti lo zero nei tiri in porta. Proprio nessuno. Né Ibra, né chi gli è stato a fianco. Non ci è riuscito a Rafael Leao come Calhanoglu, come poi Mario Mandzukic.

Non può farlo Saelemaekers e nemmeno Castillejo. Hanno altre caratteristiche, non quelle di colpire. Peccato per Rebic che ora Pioli spera di poter recuperare per questo tour de force che deve portare il Milan nuovamente a sorridere e non a mangiarsi le mani per i tanti errori commessi in questo inizio di 2021.

«Abbiamo sbagliato partita, colpa nostra. Sono stati bravi loro. Dobbiamo ripartire con la sfida di giovedì a Belgrado Quella di Spezia è una serata storta, ce ne prendiamo tutte le responsabilità. Non doveva succedere, è andata così e ripartiamo».

Bisogna ripartire forte, molto forte. E questo il condottiero rossonero lo sa benissimo.

