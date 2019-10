Travolto sulle strisce, bimbo in coma

Un drammatico incidente si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 17 a Cologno Monzese. Un bambino di otto anni è stato investito da un'auto in viale Lombardia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre.

La vettura condotta da un ragazzo di 21 anni lo ha preso in pieno. Dopo aver sbattuto sul parabrezza della vettura, il piccolo è stato scaraventato a dieci metri di distanza. Sono stati minuti di profondo choc per tutti i presenti. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, ma si è accasciato per un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica, i carabinieri e la polizia Locale. Le condizioni del bambino sono subito apparse molto gravi. È stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è arrivato in coma. È stato subito portato in sala operatoria per i traumi cerebrali. La prognosi è riservata.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

