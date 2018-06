Travolto davanti all'asilo grave un bimbo di 8 anni

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUna frenata improvvisa, i freni che stridono, il rumore sordo dell'impatto e il tonfo del corpo che atterra sull'asfalto dopo un volo di dieci metri. Poi, dopo un attimo di silenzio, le urla della madre del bambino di 8 anni. Stavano attraversando sulle strisce pedonali davanti all'asilo in via Varesina, un'auto si è fermata per farli passare ma una Harley-Davidson ha sorpassato i veicoli fermi e ha centrato il piccolo. È accaduto alle 8,15 di ieri: neppure mezz'ora dopo il piccolo era già al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata per le lesioni multiple e un terribile trauma cranico.Alla guida della motocicletta c'era un uomo di 40 anni che si è fermato subito per prestare i primi soccorsi, i testimoni dicono di averlo visto sotto choc e disperato. Non ha alcuna possibilità di cavarsela in tribunale, la sua manovra è stata semplicemente azzardata. Per adesso sarà multato e intanto si valuta un'accusa di lesioni: se gravi o gravissime si potrà dire solo allo scioglimento della prognosi.Il bambino era con la madre, entrambi di origini arabe. Avevano appena accompagnato la sorellina di cinque anni all'asilo che si trova in via Varesina 6. Passeggiavano con un'altra donna e tre bimbi, hanno raggiunto le strisce pedonali per attraversare la strada all'altezza del civico 13 e andare alla scuola elementare di fronte. Era un gruppo evidente, se anche non ci fossero state le strisce sarebbe stato comunque inevitabile fermarsi per cedere il passaggio. Così ha fatto una Yaris mentre il motociclista, forse per la seduta bassa o per una distrazione, non si è accorto dei pedoni.Immediata la richiesta di intervento delle madri della zona, a cui però rispondono i dati della polizia locale: sono 186 le scuole primarie pubbliche controllate in orario di entrate e uscita dei bambini da agenti, nonni amici o aree car free (dove è inibito il transito negli orari scolastici).riproduzione riservata ®