Travolge ragazza sulle strisce e la abbandona agonizzante

Salvatore Garzillo

Ha 47 anni e diversi precedenti, tra cui omissione di soccorso, il pirata della strada che nella notte tra mercoledì e ieri ha travolto una ragazza di 19 anni in via Berna. L'ha investita ed è scappato senza esitare, nascondendo l'auto in un condominio in zona Primaticcio sotto una coperta che avrebbe dovuto celare l'ammaccatura. La studentessa è stata trovata alle 3, priva di sensi e con una ferita alla testa: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

È stato un cittadino ad accorgersi dell'auto ammaccata nascosta sotto la coperta e ad avvisare i vigili. Per gli investigatori dell'Unità interventi speciali è stato il tassello definitivo di un'indagine lampo in cui sono state fondamentali le immagini delle telecamere installate nella via dell'incidente e in quelle attorno. Una volta individuata nei frame video, l'auto del pirata è stata inserita nel sistema di allerta ma poco dopo è arrivata la chiamata dal cittadino. Gli agenti si sono presentati nel pomeriggio a casa del pirata, hanno scoperto che tra i precedenti nella sua fedina penale c'è anche un'omissione di soccorso risalente al 2006. È stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime e omissione di soccorso.

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

