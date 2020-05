Travolge donna in bicicletta e scappa: presa dai vigili

Investe donna in bicicletta e scappa, presa la pirata della strada. I vigili di Parabiago hanno identificato e denunciato una pirata della strada che mercoledì aveva investito una donna in bicicletta senza fermarsi per prestarle soccorso. Gli agenti sono intervenuti per soccorrere la donna a terra e hanno scoperto che era stata investita da un'auto. Dopo aver chiamato l'ambulanza, due agenti hanno visionato i filmati della telecamera che ha ripreso l'incidente scoprendo che l'auto aveva investito la donna in bicicletta, si era fermata pochi secondi ed era ripartita. Sono quindi risaliti alla proprietaria, una donna. Immediato il sequestro del veicolo e la contestazione di omissione di soccorso e fuga dopo l'incidente con lesioni gravi. La donna alla guida dell'auto è risultata, inoltre, in possesso di una patente scaduta e l'auto sequestrata perché mancava di assicurazione e revisione. Ritirata la patente. La donna ferita è al Niguarda: grave ma non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA