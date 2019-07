TRATTATIVA INFINITA

Barella: c'è solo l'Inter e Marotta punta sul patto di ferro con Beltrami. Non solo Nicolò Barella come alleato, ma anche Alessandro Beltrami, agente del classe '97 cagliaritano e di Radja Nainggolan, tra i sacrificabili di Suning, ma in odore di conferma con il compagno di scuderia a Milano. A dispetto dell'intesa raggiunta tra Cagliari e Roma per il cartellino dell'azzurro, l'Inter rimane saldamente in testa nella corsa a Barella per espressa volontà del diretto interessato (già alla ricerca di una casa a Milano) e del suo procuratore, già d'accordo con la Beneamata e categorici nel rifiuto al trasferimento in giallorosso. Beltrami, ieri in sede, lo ha ribadito a Petrachi, in un contatto telefonico. Ora toccherà a Marotta e Giulini riaprire un canale, magari aggiungendo all'offerta cash (36 milioni, più 4 di bonus) anche i prestiti di Dimarco e di un Primavera. (A.Agn.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA