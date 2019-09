Trasfusione letale, ipotesi omicidio colposo

Greta Posca

La Procura di Monza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte di Angela Crippa, l'84enne che sarebbe stata vittima di un'errata trasfusione di sangue - per un caso di omonimia sarebbero state scambiate per sbaglio le sacche - a seguito di un'operazione al femore all'ospedale di Vimercate.

La procura ha avviato le indagini al fine di identificare coloro che materialmente si sono occupati della trasfusione. I carabinieri ieri sono tornati nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Vimercate ed hanno sequestrato la cartella clinica dell'anziana. La documentazione, oltre alle testimonianze dei dipendenti ospedalieri, aiuterà gli investigatori a ricostruire la catena di eventi che hanno portato al decesso della donna - avvenuto alle 4 del mattino di venerdì scorso, poche ore dopo l'operazione al femore - e le singole responsabilità. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul cadavere della Crippa, che sarà effettuata nei prossimi giorni. Sul caso ha aperto un'indagine interna anche la Regione Lombardia.

