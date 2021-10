Trasferta insidiosa in Eurolega per l'Olimpia. Reduce dal successo all'esordio con il Cska Mosca, i biancorossi fanno visita al Vitoria Baskonia (palla a due alle 20,30). I precedenti in terra iberica sono poco incoraggianti: due vittorie a fronte di sette sconfitte.«È una partita complessa, perché troviamo una squadra che recupera Baldwin, il suo playmaker titolare, un eccellente giocatore che conosciamo bene. Il Baskonia gioca con molto atletismo e ad alto ritmo, come sempre con le squadre di coach Ivanovic e infine avrà un appoggio importante dal suo pubblico». Saranno in 12.000 a sostenere la squadra di casa, alla ricerca del primo successo in Eurolega dopo la cocente sconfitta con l'Olympiacos alla prima giornata.

Gara particolare per Shields che ha trascorso due anni al Baskonia: «La cosa più importante è competere e rimanere concentrati durante tutti i 40 minuti, perché loro lo faranno sicuramente, poi combattere per catturare ogni rimbalzo e difendere. Se lo faremo bene, avremo la possibilità di provare a vincere», le parole dell'illustre ex, ora stella della squadra milanese.(F.Pon.)



