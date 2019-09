Tramedautore, le fratture del presente

Terrorismi e sovranismi, giochi di potere e piccole disperazioni quotidiane. La diciannovesima edizione di Trameduatore, festival internazionale delle drammaturgie al Piccolo da oggi al 22 settembre, indaga le fratture del presente in un programma a più voci tra danza, performance e scritture sceniche. Si comincia stasera con Madre, coreografia di Michela Lucenti per Balletto Civile che si ispira ad Heiner Müller per riflettere sul rapporto tra generazioni, e si continua domani con A play with four actors and some pigs and some cows and some horse..., spettacolo molto satirico della compagnia di Pristina Qendra Multimedia sulle ambizioni europeiste del Kossovo. Volver (foto) della Babel Crew mette a confronto le migrazioni italiane del passato con quelle di oggi (20). Da segnalare L'alieno di Massimo Donati, ritratto di famiglia borghese con figlio problematico (il 15), La classe di Francesco Ferrara sulla strage norvegese compiuta da Anders Breivik (il 16), A.C.H.A.B. -All Chihuahaus Are Bastards di Aleksandros Memetaj sulla rabbia sociale delle nuove generazioni (il 17).(O.Bat.)

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

