Tram troppo rumorosi: I residenti: «Non si dorme»

Simona Romanò

L'Arco della Pace si ribella ai tram rumorosi delle linee 1 e 10 soprattutto nel tratto tra via Canova e via Mario Pagano, passando dal monumento neoclassico. «Uno stridore continuo. Di giorno sopportabile, ma all'alba e di notte no», lamenta Franco Spirito di ProArcoSempione. È l'ennesima istanza dei residenti che, invece di contare le pecore per addormentarsi, contano i tram, rassegnati a non chiudere occhio. «Ne contiamo circa uno ogni tre minuti», precisa Spirito. Con le finestre che vibrano e il fischio che non dà tregua, dalle 4 di mattina e poi fino le 2,30 di notte. Il disagio nel quartiere storico - percorso per scelta di Atm dall'iconico tram Carrelli 28, simbolo di Milano, ma più rumoroso rispetto a quelli moderni - è stato sollevato da ormai tre anni. Ora, gli abitanti tornano alla carica con nuove proposte, da discutere nell'incontro il 12 gennaio (disdetto quello di oggi) con l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Le prime proteste formali risalgono al 2017, quando i condomini dei palazzi hanno citato in tribunale Atm e Comune per «inquinamento acustico» e la conseguente perizia tecnica del tribunale ha dimostrato che il rumore «è realmente oltre la soglia concessa». Da allora, secondo i protestari, poco è cambiato: l'azienda ha montato un cuscinetto sui binari in curva e il cartello a passo d'uomo. «Insufficienti ad attutire il baccano», dicono i residenti che, in una lettera dell'avvocato, mettono sul tavolo quattro idee: «Sostituire i tram di notte con i bus», com'è accaduto a novembre per effettuare il restyling dei binari; «limitare a una linea il passaggio nella Ztl dell'Arco della Pace»; «utilizzare il 25% di mezzi moderni e non solo Carrelli 28 che con i tre scalini limitano anche l'accesso alle persone con problemi di mobilità»; «e rinforzare l'obbligo del passo d'uomo».

La parola al Comune: nel 2019, aveva già avviato il censimento dei mezzi pubblici spaccadecibel. Nell'elenco, oltre a Sempione, ci sono 15 strade, come via Torino (linee 2, 3, 14), corso XXII Marzo-viale Piceno (12 e 27), via Beato Angelico (5).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

