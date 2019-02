Tram, decibel sotto la lente

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòTram sferraglianti, bus rombanti, vibrazioni a go-go. I mezzi pubblici hanno bisogno del silenziatore in molte vie. Atm e Comuni, consapevoli del problema hanno così deciso di dar un sodalizio anti-frastuono.Così arriva la mappa delle strade percorse da tram e bus fracassoni in modo da poter stilare, in un secondo step, un piano per contenere il rumore e, quindi, ridurre i disagi. Il caso era già stato sollevato dalle amministrazioni precedenti, perché il rumore pesa molto sulla qualità della vita dei milanesi e i mezzi pubblici, in parecchie circostanze, ne producono davvero tanto. I tram sferragliano giorno e notte e dove le vie sono ricoperte di pavè, oppure molto strette, l'effetto è sempre quello di una frana in montagna, con le vibrazioni che si percepiscono lungo i marciapiedi. Inizialmente si farà un censimento delle strade sotto accusa, per allungare l'elenco dei casi già noti, come viale dell'Innovazione in Bicocca, che ha un alto tasso di rumorosità per il passaggio del tram 7; corso Sempione per il passaggio delle linee 1 e 10.E ancora: piazza Leonardo da Vinci e via Bassini (linee 19 e 33), via Ugo Bassi (33), via Adriano (96), via Anacreonte (56), via Beato Angelico (5), via Bramante (12 e 14), via Eugenio Quarti (67), via Ricasoli (4), via Torino (il crocevia delle linee 2, 3 e 14), corso XXII Marzo per le linee 12 e 27, via Muggiano (63). Rumorose anche le strade adiacenti ai depositi Atm, dove sono custodite le vetture, come le vie Procaccini, Tartaglia e Pietro Custodi. Dopo aver disegnato la mappa sarà costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal settore Ambiente, per studiare le strategie. A oggi, il Comune è intervenuto in piazza Cinque Giornate, viale Monza e via Ornato dove il rifacimento del manto e la sostituzione dei binari ha permesso di ridurre il fischio assordante delle frenate. «Conteniamo il rumore da traffico privato con misure tese a limitare l'uso dei veicoli, come Area B, che debutterà il 25 febbraio, Area C e Zone 30», ha sottolineato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, ora pensiamo ai mezzi pubblici. Di volta in volta adotteremo gli accorgimenti migliori».