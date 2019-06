Tragico incidente sull'autostrada A4, ieri poco dopo le 12, tra Milano e Brescia. Un cinquecento bianca si è schiantata contro il new jersey, lungo il rettilineo tra Dalmine e Capriate. Una dinamica molto strana, visto il traffico rado della domenica e la visibilità perfetta su un lungo rettilineo. Ma alcuni testimoni hanno riferito alla Polstarda di Seriate di aver notato prima dello schianto l'auto andare a zig zag e le due persone all'interno agitarsi e litigare.

Proprio un litigio nell'abitacolo potrebbe essere stato la causa dell'incidente, in cui ha perso la vita una donna di 44 anni, Izabel Pereira De Gama, di origini brasiliane, residente nella Bergamasca. Nello schianto l'auto si è ribaltata. È rimasta ferita anche l'altra persona a bordo. Si tratta di un uomo di 32 anni, risultato essere il nipote della vittima. L'uomo è stato indagato a piede libero per omicidio colposo. Gli agenti della Polstrada di Seriate stanno cercando di verificare se realmente a bordo c'è stato un litigio o una situazione di concitazione che ha portato allo schianto mortale.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

