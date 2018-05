Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente nella notte tra martedì e ieri in viale Legioni Romane. Verso l'una una vettura share'ngo si è schiantata contro una Porsche. Nell'impatto violentissimo ha perso la vita Laura Paulina Calahorrano Quijo, 42 anni, cantante ecuadoriana di musica latino americana, famosa nel suo Paese e nella folta comunità ecuadoriana di Milano.Secondo la ricostruzione dei vigili, la donna viaggiava sul quadriciclo guidato da un ragazzo italiano di 26 anni, che avrebbe compiuto un'improvvisa inversione a U, probabilmente per parcheggiare, senza accorgersi del sopraggiungere di una Porsche, condotta da un 28enne. Per la cantante, portata immediatamente all'ospedale San Carlo, non c'è stato nulla da fare. L'autista della macchina e quello del quadriciclo sono invece stati portato in condizioni meno gravi al Policlinico e all'ospedale San Paolo.Paulina «era un vero e proprio orgoglio nazionale» dell'Ecuador, hanno sottolineato in un comunicato dal Milano Latin Festival dove la cantante si è esibita più volte. «Paulina - hanno aggiunto - non era solo una grande cantante latina, era una cara amica per molti di noi». Era arrivata a Milano 18 anni fa, e qui aveva continuato la sua carriera di cantante latina. Ha partecipato anche ai programmi tv Detto Fatto su Raidue e Take me out su Real Time. Premiata a Madrid come miglior artista internazionale del 2017 e la musica latina, a febbraio le era riuscito il colpaccio di cantare a Casa Sanremo, il programma collegato al festival.(G.Obe.)riproduzione riservata ®