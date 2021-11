Tragedia nella notte tra sabato e ieri sulla Tangenziale Est. Un giovane che stava camminando sulla carreggiata, al buio, è stato travolto da più auto ed è morto poco dopo, in ospedale, per le gravissime ferite riportate.

A dare l'allarme, verso le 3 e mezza, è stato un automobilista testimone dell'investimento. All'arrivo dell'118 le condizioni del ragazzo - Isac Beriani, 20 anni, origini nordafricane ma da lunghissimo tempo in Italia - sono apparse subito disperate: aveva un gravissimo politrauma a capo, torace, braccia e gambe. È morto poco dopo il ricovero alla clinica Città Studi.

L'investimento è avvenuto nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, in direzione nord, verso l'autostrada A4. Isac è stato forse travolto più volte, dopo che un'auto se l'è trovato davanti e ha impattato per prima contro di lui. Il conducente avrebbe riferito di non essere riuscito a evitarlo, e adesso rischia l'accusa di omicidio stradale. La polizia stradale sta anche indagando per capire perché il giovane stesse vagando a piedi in tangenziale. Nel tratto interessato non sono state trovate vetture ferme e quindi è da escludere che fosse il conducente di un'auto in panne in cerca d'aiuto. Alcuni automobilisti hanno testimoniato di averlo incrociato pochi minuti prima in compagnia di un'altra persona, che ora gli agentio stanno cercando di rintracciare.

Il pm di turno, Francesco De Tommasi, ha deciso di disporre l'autopsia, che sarà effettuata tra oggi e domani, e il sequestro della prima auto investitrice, e nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio colposo. Già dall'esame tossicologico, comunque, potranno chiarirsi i primi dubbi e si saprà con certezza se il ragazzo era sotto l'effetto di alcol o droghe.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

