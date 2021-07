Tradito dal tifo azzurro, o forse dalla pigrizia nel cambiarsi d'abito. Un rapinatore seriale di farmacie è stato riconosciuto perché nei suoi assalti aveva sempre la stessa t-shirt dell'Italia azzurra (senza sponsor) ed è accusato di almeno altre quattro rapine. L'uomo, italiano, 45 anni, senza fissa dimora, è arrestato in flagranza martedì dopo l'ultimo colpo a una farmacia di via Castel Morrone. È stato decisivo l'aiuto di un ragazzo di origine peruviana che lo ha inseguito in bici consentendo alla polizia di bloccarlo in corso Plebisciti. I quattro negozi rapinati, zona nord est, sono un bar, un parrucchiere, un'ottica e un'altra farmacia ma si sospetta che possa avere messo a segno altri colpi. L'uomo è considerato un «seriale», tanto che nei giorni precedenti all'arresto era stato anche emanato un ordine di ricerca dalla divisione anticrimine della Questura. «Per farsi consegnare gli incassi minacciava i negozianti ma non ha mai avuto con sé un coltello o armi di nessun genere, ma viveva sostanzialmente di questo come ha ammesso lui stesso», ha spiegato ieri Manfredi Fava, che guida il commissariato Monforte Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

