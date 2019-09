Tra un musical e un tour con Mondo Marcio oggi è il giorno del grande salto: il primo album. Valentina Rizzi, 26 anni, cantante dal tocco pop elegante stasera presenta al Blues House Ferro e magnete.

Emozioni al debutto?

«È un lavoro intenso, risultato arrivato dopo una lunghissima gestazione».

Che concerto farà?

«Alle mie canzoni aggiungerò cover che mi raccontano, da Amy Winehouse e Ghemon».

Le canzoni di Ferro e magnete sono autobiografiche?

«Sì. È un disco sull'amore in tutte le sue forme, per mia nonna, mia sorella, un fidanzato».

Cosa porta con sé dal tour con il rapper Mondo Marcio?

«Grazie a lui sono passata dalle mie serate nei localini ai grandi palchi imparando a entrare in sintonia con il grande pubblico». (F.Bin.)

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

