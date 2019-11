Tra Pioli e Ibra c'è Mihajlovic di mezzo

Luca Uccello

MILANO - Krzysztof Piatek torna a segnare. Lo fa in Nazionale, per il momento, con la sua Polonia. Una rete decisiva per la vittoria (1-2) su Israele e soprattutto per il primato nel girone. Un gol che il Milan spera possa essere liberatorio e possa sbloccare l'attaccante in vista della ripresa del campionato, con il Milan che sabato prossimo alle ore 18 riceverà il Napoli a San Siro.

La speranza di Stefano Pioli è quella di ritrovare il vero Piatek, quello di un anno fa, per poter rialzare la testa e ricominciare a correre verso posizioni di classifica ben diverse da quella attuale, non proprio tranquilla.

Dalla classifica e dal risveglio di Piatek dipende anche l'arrivo di Ibrahimovic che resta un obiettivo di Maldini e Boban. Ma è innegabile che le incertezze e le difficoltà nel chiudere quest'operazione siano molteplici. Tra queste ci sarebbe anche una promessa fatta da Zlatan a Sinisa Mihajlovic: «Se torno in Italia, gioco per te». Parole che hanno acceso prima la speranza di una città intera di rivivere il momento d'oro vissuto con Roberto Baggio. Il Milan può giocare sull'ingaggio, sui sentimenti non sugli obiettivi. Ritrova il sorriso in Nazionale anche Frank Kessie, finito ai margini del progetto rossonero (le questioni tecniche non c'entrano, ma l'aspetto comportamentale). In panchina con la Lazio, lasciato a casa con la Juventus.

La sua rete su rigore al Niger ha regalato un altro successo alla sua Costa d'Avorio e la speranza che il centrocampista rossonero possa essere un uomo mercato per il club di Via Aldo Rossi che a gennaio vorrebbe far cassa, racimolare un tesoretto da spendere per esempio per Demiral, che la Juventus è disposta a cedere per 30 milioni di euro (a 25 potrebbe chiudersi).

Un mercato che diventa fondamentale per Pioli per poter sperare di cambiare il destino del Milan. Fondamentale anche per convincere Donnarumma a restare ancora rossonero e non cadere ancora in altre tentazioni. Una situazione che dovrà essere affrontata il prima possibile dall'attuale dirigenza, in modo da non ritrovarsi come nel 2017. Sappiamo che Raiola ha tutt'altra stima dell'attuale proprietà, il che sicuramente potrebbe favorire l'accordo, ma molto dipenderà anche dalle ambizioni di Gigio e di quelle del Milan. Vedremo.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

