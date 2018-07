Tra la Juve e Bonucci spunta il Psg

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La trattativa tra Juve e Milan per riportare Bonucci a Torino è sempre più calda - ieri nuovi contatti telefonici tra i due club - però allo stesso tempo più complicata. Ci sono infatti diversi problemi che possono far saltare il banco.I bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa Higuain, valutato 60 milioni, quasi il doppio di Bonucci, per il quale il Psg avrebbe presentato un'offerta-monstre da 40 milioni. I rossoneri, però, sarebbero orientati a ingaggiare un centravanti più giovane del Pipita, uno come l'ex juventino Morata.E per liberare Bonucci, non potendo pagare alla Juve la seconda metà del cartellino del difensore, chiedono uno scambio alla pari con Caldara. Quest'ultimo sarebbe però incedibile per Allegri, che preferirebbe di gran lunga cedere Rugani a quel Chelsea interessato anche al Pipita.Al posto di Caldara, la Juve ha proposto al Milan il cartellino di Benatia. Non solo: sul piatto biancorossonero ora è finito anche Pjaca che, sfumata l'ipotesi Fiorentina, ha chiesto al suo agente Naletelic di trovargli un'altra sistemazione in Italia.Oltre a Milano, gli affari della Juve passano da Madrid. Dall'Atletico può arrivare Godin, in qualche modo liberato da Simeone: «È normale che i migliori giocatori vogliano andare nelle migliori squadre». Dal Real potrebbe invece approdare Theo Hernandez, il primo sostituto di Marcelo sulla corsia sinistra delle merengues. Operazione alla Morata, riporta il quotidiano Marca, cioè con diritto di recompra per la Casa Blanca.Nella notte, intanto, la Juve ha affrontato con il lutto al braccio per la scomparsa di Sergio Marchionne la prima amichevole stagionale a Philadelphia contro il Bayern Monaco. L'ex squadra di Emre Can, che svela i piani stagionali: «Il nostro obiettivo principale deve essere la serie A, ma ovviamente vogliamo vincere anche la Champions. Non vogliamo semplicemente dire: vedremo come andrà a finire».