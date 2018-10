Tra il Diavolo e Paquetà spunta il Real

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Lucas Paquetà al Milan? Non è ancora fatta. Il principio di accordo tra Leonardo e il Flamengo potrebbe essere superato dall'inserimento del Real Madrid, dal pressing di Marcelo e Vinicius che starebbero convincendo il fantasista brasiliano a scegliere la Spagna e non l'Italia. Il Milan per il momento è tranquillo: Leo è sicuro dell'accordo raggiunto con il club di Rio de Janeiro e con il fondo che detiene parte del cartellino.Ha pure la parola del giocatore oltre che quella della sua famiglia, così come Kakà che ha svolto un'opera importante di convincimento a scegliere il Milan. Ma potrebbe non bastare. Secondo la stampa spagnola, potrebbe ripetersi il caso Malcom-Roma-Barcellona con il giocatore del Bordeaux promesso in Italia ma che poi viene dirottato in Liga per colpa di un'offerta che la Roma non può pareggiare. Staremo a vedere.(L.Ucc.)