Tra coloro che hanno subito gravi disagi dagli scavi della M4 c'è anche il giornalista Klaus Davi. Abitava nel palazzo in via Santa Sofia 8 dove si sono aperte due voragini nelle cantine per colpa dei lavori della linea 4: il primo cedimento risale a giugno, il secondo a ottobre quando due stabili sono stati parzialmente evacuati e gli inquilini costretti a lasciare per qualche giorno casa.

Davi, ha portato avanti l'annunciata richiesta di risarcimento danni per 2 milioni di euro a M4 Spa?

«L'istanza del legale è pronta a partire, perché i danni morali e fisici e i disagi recati sono sotto gli occhi. Credo che tutti abbiano diritto a un risarcimento per ciò che stanno subendo».

Le vibrazioni in Santa Sofia si sono attutite?

«C'è ancora un terremoto permanente, le scosse forse sono meno intense di prima, ma la situazione in cui i residenti sono costretti a vivere è di forte disagio. Si aggiunge poi la paura, perché non è certamente rassicurante abitare sopra un cratere che, dalla scorsa estate, ha causato problemi. Ed è ancora più grave il fatto che noi inquilini non abbiamo capito, ad oggi, quali siano state le cause dei cedimenti».

Lei dice che gli inquilini hanno paura.

«Temono un crollo più devastante. Infatti, alcuni hanno già traslocato. Non è accettabile». (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA