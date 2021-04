Tra ciliegi e panchine, la piazza che non c'era

Una nuova piazza è pronta a nascere nel cuore della Milano Romana. Partiranno tra pochi giorni i lavori per la sua realizzazione tra via Porlezza e via Giulini, un dedalo di vie intorno alla chiesa ortodossa dei santi Sergio, Serafino e Vincenzo. Un passaggio perlopiù pedonale - data l'alta concentrazione di uffici in zona - e ora utilizzato solo come parcheggio per moto e scooter.

La riqualificazione prevede l'inserimento di alberi e panchine, il miglioramento dell'accessibilità pedonale, il recupero dell'area davanti alla chiesa ortodossa. Verrà risistemata, con cubetti di porfido e cordoli di granito nella parte centrale. Nella nuova piazza verranno piantati alcuni ciliegi e sotto ogni albero verrà collocata una panchina. A lavori ultimata, sarà istituita la Zona 30 e la piazza sarà regno dei pedoni.

