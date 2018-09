Toxic Park, catturato il cuoco dell'eroina

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl cuoco del Toxic Park di Rogoredo è stato incastrato da un frullatore. Un piccolo elettrodomestico con cui miscelava l'eroina pura e la sostanza da taglio, per lo più una pianta officinale e paracetamolo. Lo stesso farmaco che c'è nella tachipirina, un modo ormai collaudato per tutelare la salute dei tossici: meno clienti morti significa più soldi, meno attenzione mediatica e quindi meno forze dell'ordine in giro.Il frullatore è stato trovato dai carabinieri della compagnia Monforte a casa di un albanese di 35 anni, un incensurato che già a giugno avevano fermato nei pressi del boschetto dell'eroina senza droga ma con l'attrezzo da cucina. Gli investigatori lo hanno tenuto d'occhio e nei giorni scorsi è stato bloccato in via Sottocorno (vicino a piazza Risorgimento) per un controllo. In tasca aveva un chilo di eroina già pronta per essere portata al boschetto, in casa c'era un altro chilo e 700 grammi, 8000 euro in piccolo taglio (molti 5 euro, il prezzo della dose base) e sei chili di sostanza da taglio contenuta in sacchetti di plastica. Polvere grigio scura che avrebbe allungato la nera, l'eroina pura che dall'Albania arriva a Milano e finisce - tra i suoi molti rivoli - anche nei vialetti ricoperti di siringhe usate del boschetto di Rogoredo. L'operazione dei militari diretti dal maggiore Maurizio De Angelis non sarà risolutiva ma ha comunque dato un colpo importante allo spaccio.Intanto l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ha proposto il piano per il boschetto, annunciando che saranno inserite «nel futuro patto sulla sicurezza che la Regione firmerà con il Ministero dell'Interno, misure necessarie per contrastare le problematiche legate alla zona in una sorta di operazione Rogoredo sicura». Il progetto prevede una pulizia totale dagli arbusti che forniscono un naturale riparo ai pusher per vendere e ai tossici per bucarsi; l'installazione di generatori che illuminino la zona a giorno e un presidio fisso di esercito e forze dell'ordine.riproduzione riservata ®