Tour, Nibali cade: vertebra rotta l'azzurro è costretto a ritirarsi

ROMA - Bis di Geraint Thomas sul traguardo dell'Alpe d'Huez. Il gallese, già vincitore mercoledì, ha vinto la 12a tappa del Tour, precedendo Tom Dumoulin (a 2) e Bardet (a 3), rafforzando la leadership in classifica. Nibali arriva a 13, dopo una caduta a 4 km con coda polemica. «Sono andato giù in un tratto di percorso dove la strada si restringeva, c'era tanta gente per strada e cominciavano le transenne: c'erano due moto della polizia, io sono scattato dietro a Froome e mi sono ritrovato a terra - ha spiegato l'azzurro -. Il contraccolpo è stato così forte che faticavo a respirare, ora non riesco a stare in piedi: vedrò col mio osteopata, spero non sia nulla di grave. Avevo provato uno scatto prima per capire come stavano gli altri, poi ero pronto a partire nel finale». Alla fine il verdetto: vertebra fratturata e dunque ritiro obbligatorio. (G.Bul.)