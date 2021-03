Tour de force: sei gare in 22 giorni per mettere lo scudetto in cassaforte

Alessio Agnelli

Tour de force scudetto: dal 3 aprile 6 partite in 22 giorni, per chiudere i conti in serie A. Tante ne dovrà giocare nel prossimo mese l'Inter di Antonio Conte, nel tentativo di ipotecare un campionato già ampiamente (+ 6 sul Milan, con una gara in meno e un virtuale +9 a portata, +10 sulla Juventus) indirizzato e solo da blindare con l'ultimo allungo.

Si comincerà sabato 3 aprile, dopo la sosta, nell'anticipo serale del Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, poi il recupero della gara con il Sassuolo, rinviata per Covid 19 prima della sosta e in programma il 7, in concomitanza (alle 18.45) con Juve-Napoli, e, a chiudere la prima settimana da 3 impegni, il Cagliari, nel lunch match del Meazza dell'11.

Quindi, l'unico, vero scoglio di questa tranche di partite: il Napoli di Gattuso, nella trasferta del 18 al Maradona, ma con 7 giorni a disposizione per ricaricare le pile. E, a chiudere il mese e la seconda settimana da full immersion della capolista, Spezia (il 25, fuori casa) e Verona (il 25, a San Siro), dal coefficiente medio-basso come le prime 3 gare in agenda. Per Conte e i suoi, dunque, ottime chances di allungo, ma, a patto di recuperare tutti alla causa.

Ieri, alla conta dell'ex ct, ne risultavano solo 10 (Padelli, Stankovic, Ranocchia, Darmian, Young, Kolarov, Gagliardini, Pinamonti, Lautaro e Sanchez) sui campi di Appiano.

Entro fine mese, il salentino spera di riavere nei ranghi i 4 positivi (Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino) da Covid 19. Dal 1° aprile potrà contare anche sui 10 nazionali (Eriksen, Lukaku, Skriniar, Brozovic, Perisic, Radu, Hakimi e i 3 azzurri Barella, Sensi e Bastoni), di scena con le rispettive selezioni fino al 31 marzo.

E, tra Sassuolo e Cagliari (7 e 11 aprile), potrebbe tornare fra i convocati anche Arturo Vidal, in costante recupero dall'intervento al ginocchio e ieri al lavoro in palestra con «mi bro Alexis Sanchez - il messaggio postato dal Guerriero cileno su Twitter-. Ci prepariamo per ciò che sta arrivando, per essere sempre più forti!».

