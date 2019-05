Tottenham-Liverpool: countdown

Marco Zorzo

MILANO - Jurgen Klopp, giunto alla terza finale di Champions, sbarcherà a Madrid con il suo Liverpoool solo oggi nel primo pomeriggio, poco prima della conferenza stampa della finalissima, in programma domani sera alle 21 (diretta tv su Rai Uno e Sky Sport) al Wanda Metropolitano, la nuovissima casa dell'Atletico.

Il Tottenham, targato Mauricio Pochettino è già da un paio di giorni nella capitale spagnola. Scelte completamente differenti tra i due condottieri a caccia della Coppa dalle grandi orecchie. Al tecnico tedesco sfuggiata per due volte, la prima alla guida del Borussia Dortmund, sconfitto 2-1 in extremis dal Bayern. La seconda 12 mesi fa, con i Reds ko 3-1 contro il Barcellona (con due clamorose papere del portiere tedesco Karius).

Favorito? Sulla carta verrebbe da dire il Liverpool, dopo l'impresona in semifinale con il Barcellona: sconfitto 3-0 al Camp Nou, ribalta i blaugrana 4-0 ad Anfield, con Messi & C. disintegrati. Ma attenzione agli Spurs, alla loro prima finale di Champions, ma che due Coppe Uefa hanno portato a casa (1972 e 1984). Senza dimenticare che hanno fatto fuori nell'ultimo turno quell'Ajax che aveva eliminato Real Madrid e Juve in successione, tra ottavi e quarti, con due clamorose vittorie al Bernabeu e Stadium. Ribaltando, tra l'altro, lo 0-1 incassato in casa con gli olandesi, vincendo 3-2 ad Amsterdam (rimontando nel finale di contesa il doppio svantaggio). E prima ancora il City di Pep Guardiola eliminato, mica gli ultimi dei Mohicani...

Insomma, pronti per il coutndown: chi la spunterà tra Salah e Kane? Il primo è la grande stella dei Reds, il secondo torna a disposizione per l'ultimo atto. A proposito di Harry, ecco il Kane-pensiero: «La Champions? Sono pronto...». E se lo dice lui.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

