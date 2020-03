Tossiscono per finta tra la gente: denunciate

I colpi di tosse in questo periodo fanno più rumore dei petardi. Lo sanno bene due romene di 20 e 46 anni che martedì hanno sfruttato la paura generale per seminare il caos davanti al centro unico di prenotazione dell'Asst a Rho. Non era uno scherzo ma un sistema per creare confusione tra i presenti e approfittarne per borseggiare qualcuno.

Nel primo pomeriggio si sono presentate davanti agli uffici di via Legnano, dove c'era già un gruppo di cittadini in attesa del proprio turno. Le due straniere hanno iniziato in sordina con colpi di tosse leggeri, per poi passare a vere (finte) crisi respiratorie che hanno gettato nel panico le persone accanto a loro. Qualcuno si è allontanato, altri si sono coperti bocca e naso, altri ancora hanno mandato a quel paese le presunte untrici che hanno continuato a sguazzare in questo disordine umano con la speranza di riuscire a infilare la mano nella borsa del più distratto. Qualcuno, però, ha avuto la buona idea di chiamare i carabinieri per raccontare cosa stava accadendo. In pochi minuti i militari sono arrivati sul posto e hanno identificato la coppia di borseggiatrici, che appena hanno visto le divise sono tornate in perfetta salute. Il tentativo di dissimulare non gli è servito, sono state denunciate per procurato allarme.

C'è sempre la psicosi dietro l'aggressione avvenuta martedì sera in viale Puglie: un egiziano di 29 anni ha accusato un passante cinese, suo coetaneo, di essere infetto e lo colpito con una pietra al volto. L'egiziano è stato arrestato per resistenza e lesioni perché all'arrivo dei poliziotti si è scagliato contro di loro.(S.Gar.)

