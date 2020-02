Torturò la fidanzata, condannato a 6 anni

È stato condannato a 6 anni di carcere Giacomo Oldrati, il 40enne noto come Guru del Corallo perché in passato drogava le vittime con una sostanza ricavata dai funghi del corallo e arrestato lo scorso giugno per aver picchiato, seviziato e sequestrato per 4 giorni la sua fidanzata. Lo ha deciso il gup Sara Cipolla riconoscendo il vizio parziale di mente per l'uomo che, invece, 2 anni fa venne assolto a Bologna in un caso simile per totale incapacità di intendere e volere per un disturbo bipolare.

Secondo la ricostruzione del pm, la giovane era stata seviziata e tenuta segregata per quattro giorni nell'appartamento di Oldrati. L'uomo l'aveva anche costretta a immergersi in una vasca di acqua gelata, per provare a curare i lividi e le ferite che le aveva procurato. La vittima era poi riuscita a scappare, buttandosi dalla finestra del primo piano del palazzo in via Biella, procurandosi lesioni con una prognosi di quaranta giorni.

