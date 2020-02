Torturò e uccise il figlio per una pipì: a giudizio

Mehmed, due anni e 5 mesi piangeva troppo, non voleva dormire e aveva anche fatto la pipì a letto. Così il padre, Alija Hrustic, lo ha picchiato e seviziato tutta la notte. Fino ad ucciderlo. Era lo scorso 22 maggio. Ora l'orrore commesso dal 25enne di origini croate in un palazzo popolare in zona San Siro finirà davanti ala Corte d'Assise il prossimo 27 aprile.

Hrustic - accusato di omicidio volontario, tortura e maltrattamenti aggravati - non ha tentato di spiegare il perché di quei maltrattamenti costanti, riservati non solo alla piccola vittima, ma anche agli altri figli. Solo poche parole, dopo l'arresto: «Non riuscivo ad addormentarmi - si era giustificato - mi sono alzato e l'ho picchiato». Sul corpo del bambino i soccorsi hanno trovato lividi, bruciature di sigaretta e gravi ustioni sotto i piedini, causate «da una fiamma viva». Dalle indagini, però, è emerso che ad uccidere il piccolo sono stati i forti colpi ricevuti sulla fronte.

Un orrore davanti al quale il padre, difeso dall'avvocato Giuseppe de Lalla, ha preferito tacere. In silenzio è rimasta anche la mamma del piccolo, la 23enne croata Silvija Zahirovic, anche lei troppo spesso vittima delle violenze del marito. Adesso ha deciso di costituirsi parte civile contro di lui.(V.Gol.)

