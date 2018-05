Tortu, la notte dell'assalto a Mennea

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Una notte di stelle, dove finalmente anche l'Italia potrà fare la sua parte. Il Golden Gala dell'Olimpico, uno dei meeting Diamond più attesi e più importanti del mondo, si presenta con un 100 mentri (alle 21,35, diretta tv su Rai Due) ricco di pathos. Le frecce americane Christian Coleman (982, argento mondiale) e Ronnie Baker (978 quest'anno) sono l'attrazione, ma gli italiani Filippo Tortu e Marcel Jakobs sono le piacevoli novità, dopo gli ultimi exploit di livello mondiale.Uno dei 100 più belli e attesi delle ultime edizioni, escluse quelle con in gara il mito Bolt, naturalmente. Curioso ma ottimista Stefano Tilli, due volte campione europeo indoor e ultimo sprinter di valore internazionale dell'Italia, prima di iniziare la carriera da commentatore tv. «Per Tortu e Jacobs è il momento della verità. Il Golden Gala non è il meeting di Savona e sarà importante che i due ragazzi confermino i tempi fatti vedere la scorsa settimana».Tortu in particolare con 1003 è a solo due centesimi dal leggendario record italiano di Pietro Mennea (1001 nel 1979) e il Golden Gala dell'Olimpico potrebbe essere davvero un'occasione unica.(M.Lob.)