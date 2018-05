Tortu cerca l'impresa: «Roma perfetta per battere Mennea»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Filippo Tortu al Golden Gala Pietro Mennea. Un appuntamento da non perdere quello di domani all'Olimpico, perché il giovane brianzolo di origini sarde è pronto a stupire ancora dopo l'esordio dello scorso anno. «Le sensazioni? Sono ottime - ammette -. Per distacco il Golden Gala è la mia gara preferita perché si corre a Roma, città importante della mia vita. E poi davanti al pubblico di casa ho un'arma in più rispetto agli avversari. A Savona sono stato quasi perfetto, ma in generale mi sento molto bene e sono fiducioso».Già, perché il 10.03 sui 100 metri in terra ligure fanno sì che il prossimo obiettivo sia proprio quel 10.01 stabilito a Città del Messico nel 1979 dalla Freccia del Sud Mennea, al quale è dedicato l'evento capitolino e che rappresenta ancora il primato italiano sulla distanza. E Tortu confida: «Non pensavo di arrivare a questi risultati già ora, sapevo di poterlo fare più avanti, ma è stata una bella sorpresa. E a questo punto l'obiettivo è solo quello di migliorarmi. Pressione? No, essere accostato a lui è solo un orgoglio. È stato uno dei migliori atleti italiani di sempre. Tanto farà la mia testa per raggiungere un simile risultato».Tante le stelle, da Ronnie Baker a Christian Coleman, ma per Tortu altra sfida in famiglia con Marcell Jacobs, altro astro nascente azzurro. E ammette: «Siamo amici, rivali solo in pista. Ci stimoliamo a vicenda. È bello lottare spalla a spalla con lui ed è stato determinante nel mio record».