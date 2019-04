Toro-Samp e Roma-Viola per l'Europa League

MILANO - Apre il Napoli a Empoli, match clou Torino-Samp. Il mercoledì dell'ultimo turno infrasettimanale di A avrà il suo prologo sul terreno di gioco del Castellani, alle 19, con i toscani di Andreazzoli, appena scavalcati dal Bologna e al terz'ultimo posto, a caccia di punti salvezza contro gli azzurri di Ancelotti, saldamente in seconda piazza e coi favori del pronostico a dispetto delle tante assenze. Alle 21, oltre a Genoa-Inter, altre quattro sfide. Due per la zona-Europa League tra Torino e Sampdoria, appaiate in classifica a 45 punti, e tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi di Ranieri a quota 47 e alla seconda consecutiva all'Olimpico dopo il ko di domenica contro il Napoli. A Ferrara, invece, in palio punti-Champions per la Lazio e salvezza per la Spal.

A Frosinone, con i ciociari quasi condannati, di scena il Parma, reduce da 2 ko consecutivi. Domani, a chiudere la 30esima giornata, Sassuolo-Chievo (alle 19) e Atalanta-Bologna (alle 21). Intanto, per la prossima stagione, annullato il boxing day nel periodo natalizio, con ritorno alle vecchie abitudini e alla sosta fino all'Epifania. «Ho sempre ritenuto che giocare in quel periodo fosse l'occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa - la chiosa del presidente della Figc, Gravina -. La Lega nella sua autonomia ha espresso una posizione differente, ne prendiamo atto».(A.Agn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA