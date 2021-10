«Toro-Juventus derby dei duelli e la Juve ora fa meno paura»

Aldo Serena, ex bomber di Torino e Juventus, ex azzurro della Nazionale di Vicini che perse il Mondiale di Italia 90, di stracittadine se ne intende.

Il derby della Mole di scena domani (ore 18) allo stadio Grande Torino resta la stracittadina più sbilanciata d'Italia?

«La Juve non è ancora a pieni giri, è meno rodata e quadrata degli anni scorsi: insomma, il cantiere bianconero è aperto. Mi aspetto una partita avvincente, dagli alti contenuti atletici e fisici. Potrebbe spuntarla la squadra che vincerà più duelli. E il Toro, quest'anno, è molto battagliero».

La cura Juric sta facendo molto bene al Toro, è d'accordo?

«Mettere Juric sulla panchina granata è stata una scelta davvero azzeccata. È un tecnico che si sposa con la storia e l'anima del Toro, per spirito combattivo, ritmi alti e aggressione a tutto campo. Le avversarie del Toro, compresa la Juve, quest'anno avranno parecchio filo da torcere».

Anche la Juve ha ritrovato lo spirito giusto?

«Allegri sta facendo un lavoro profondo, ripartendo innanzitutto dalle fondamenta cioè dall'aspetto difensivo: la sua squadra deve subire di meno. Come è successo contro i campioni d'Europa del Chelsea, in quella occasione i bianconeri non hanno concesso campo a due attaccanti molto forti come Lukaku e Havertz. Con il tempo vedremo anche un centrocampo più dinamico, in grado di accompagnare le azioni».

La vittoria contro il Chelsea può rappresentare la svolta della stagione bianconera?

«Sì, ma quella partita potrebbe rappresentare anche la svolta di Chiesa. Ha fatto bene Allegri a impiegarlo in attacco: Federico è rapido nei movimenti e anche nel tiro, vede bene la porta, deve giocare in una zona di campo che gli dia più occasioni di segnare».

La Juve è priva di Morata e Dybala, il Toro è senza l'ex Pjaca e prova a recuperare Praet e Belotti per la panchina. Chi è messo peggio?

«Il Toro senza quei tre elementi perderebbe molto. Detto questo, Sanabria è un attaccante molto interessante. Non ha grandissima fisicità ma è uno tosto, dotato di un buon gioco aereo e dei tempi giusti per colpire. Insomma, Belotti ha trovato in lui un ottimo competitor».



